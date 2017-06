Construcción Colectiva para la Victoria expresó su apoyo a Mario Sabbatella como pre candidato a las PASO del FpV

Share This





















La Agrupación Construcción Colectiva para la Victoria (CCPV) de Cipolletti hace llegar su expreso apoyo a la pre candidatura a Diputado Nacional en las PASO de FpV del actual legislador provincial MARIO ERNESTO SABATELLA y a quienes lo acompañan en la formula Sra. Andrea Galaverna medica luchadora por la equidad de género y ex Defensora de Pueblo de Bariloche, el Dirigente Nacional de FONAF Roberto Rodríguez de Cinco Saltos y la Sra. Elena Cora Cabrera ex candidata a Intendente, ex presidenta de Concejo Deliberante y actual secretaria legislativa del Bloque de Concejales de FpV de Allen y a los compañeros de la agrupación FUERZA Rio Negro.

Se basa este apoyo en el convencimiento de que se levantan y defienden las banderas de Campo Nacional y Popular y la irrestricta e insustituible LEALTAD a quien consideramos nuestra referente y guía CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER.

Creemos además que debemos como militantes Peronistas Kirchneristas apoyar a quienes transiten ese camino, que lo harán con orgullo y de frente sin traicionar al pueblo. Asimismo saludamos a quienes nos representan en la construcción democrática de la lista en la que se postulan personas de diferentes localidades de la Provincia.