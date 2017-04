“Estamos orgullosos de ser trabajadores de la construcción”

Share This





















El Secretario General de UOCRA Seccional Viedma, Damián Miler, saludó a los trabajadores de la construcción en su día, que se conmemora el 22 de abril, según lo establece el artículo 19º de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 76/75 de la UOCRA. “Más que festejo, es un momento de reflexión”, dijo el líder sindical.

“Este año para nosotros un año de análisis de lo que nos está pasando. El año pasado veíamos como caía estrepitosamente el empleo, a nivel nacional llegamos a perder más de cien mil puestos de trabajo. Gracias a dios este año se estabilizó la caída, creo que llegamos al piso. Y esperamos la repuntada para este año, ojalá esto se dé rápido”, indicó el Secretario General de UOCRA Viedma.

En este contexto, agregó Miler que “hay muchos compañeros que necesitan volver a confiar en un país en crecimiento, que contenga a todos los trabajadores y trabajadoras de las distintas actividades que hacemos el mundo del trabajo. Apostamos al pleno empleo, a la cultura del trabajo”.

“Estamos en un momento de reflexión no solo de los obreros de la construcción, sino de nuestros gobernantes, para que volvamos a sonreír todos los argentinos y en especial los trabajadores constructores que, con el respeto que se merece toda actividad laboral, la construcción es madre de la industria. Sabemos que cuando la construcción está activa motoriza la economía de los distintos sectores, y volvemos a insistir en que no queremos poner palos en la rueda a ningún gobierno, no queremos que le vaya mal a ningún gobierno ya sea municipal, provincial o nacional, al contrario, queremos que le vaya bien, porque así nos va a ir bien a todos”, añadió Damián Miler.

“Hoy más que festejo es un momento de reflexión pero estamos orgullosos de representar esta digna actividad, de este don que nos ha dado dios de tener manos artesanales para transformar un baldío en un edificio, un hospital, una escuela, una vivienda, construir carreteras, estamos orgullosos de ser trabajadores de la construcción y tenemos que seguir luchando. Quiero darle mucha fuerza a los compañeros que hoy no tienen empleo y a los que lo tienen decirles que tengan fuerza para lograr nuevas conquistas en el mundo del trabajo”, concluyó el sindicalista.