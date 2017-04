Qué feo que es dar malas noticias

Share This

Una crítica situación se está viviendo desde la semana pasada en el Centro de Referencia Viedma de Desarrollo Social de la Nación, Río Negro.

Según explica el legislador Mario Ernesto Sabbatella, está suspendida la atención al público debido a que las políticas del gobierno nacional que los empleados deben informar, son tan desagradables que generan todo tipo de reacción. En ese sentido los representantes gremiales de los empleados, de UPCN y ATE, están pidiendo mayor seguridad – debiendo ser provista por Policía Federal al tratarse de un organismo nacional – y suspenden por temor, la continuación normal de sus tareas.

El legislador expresó que “lamentablemente no me sorprende que estemos arribando a este tipo de situaciones, toda la cobertura y los derechos que hasta hace poco la gente creía poseer, están siendo vulnerados, y el Gobierno está abandonando todo esfuerzo hacia las problemáticas sociales. Problemáticas que no desaparecen solo por cerrar los ojos. Este es solamente el último eslabón de una cadena de irresponsabilidades, un grupo de empleados desprotegidos y que lo único que hacen es su trabajo, se ven en una situación de riesgo por transmitir las decisiones de un gobierno nacional lejano e indiferente”.

Los representantes gremiales de los empleados del Centro de Referencia Viedma de Desarrollo Social de la Nación, explicaron la semana pasada que no solo atienden casos de personas en estado de vulnerabilidad económica, sino también casos severos de enfermedades – en algunos casos mentales – hasta cuestiones urgentes de discapacidad motriz. El acta firmada la semana pasada y presentada por UPCN y ATE, muestra un acatamiento total del personal a la medida de no atención al público. En estos momentos la oficina solo hace atención telefónica o por las redes. Denuncian que viven situaciones extremas cuando anuncian la baja de pensiones no contributivas, o la reducción de los programas sociales.

“Seguramente alguna solución terminarán encontrando para que los empleados sigan trabajando normalmente – aventuraba el legislador – Y se sientan más seguros, pero eso no implica ningún esfuerzo hacia las realidades abandonadas de los ciudadanos que seguirán recibiendo malas noticias.”

Sabbatella concluyó diciendo “estamos cansados de corroborar una y otra vez nuestras peores sospechas, el Estado debe velar por la seguridad de los ciudadanos, en cambio vemos un esfuerzo sistemático por enemistar a unos con otros. El Estado debe incluir al ciudadano, en cambio vemos un Estado cada vez más lejano y egoísta. Me preocupa ver que todo esto en lugar de ampliar la democracia, la reduce.”