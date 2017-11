La CGT Regional Zona Atlántica se reunió con María Emilia Soria

Share This





















En el marco de las distintas reuniones que se mantuvieron con los candidatos y también Diputados y Senadores en ejercicio, los representantes Gremiales alertaron a todos los parlamentarios, la gran preocupación que existe en los sectores del trabajo en cuanto a las ya conocidas iniciativas de avanzar en la reforma laboral y tributaria.

De todos los convocados asistieron a la CGT, la senadora Magdalena Odarda, la candidata de Cambiemos Lorena Matzen y finalmente la actual Diputada y candidata María Emilia Soria, quienes por lo menos desde lo verbal aseguraron no acompañar leyes que perjudiquen el presente ni el futuro de los trabajadores.

Desde CGT “hacemos saber a todos los trabajadores que esta Central Obrera no descansa en reclamar, informarse y luchar para que ninguno de los derechos adquiridos de los trabajadores sea modificado.

Le decimos no a la reforma de la Ley 20.744, no a la reforma de la Ley 23.551, no a la baja de aportes a la seguridad Social, no a la persecución a los dirigentes Sindicales, no al desmembramiento de las Centrales Obreras y de las Organizaciones que individualmente son atacadas.

Ninguno de los integrantes de la CGT, se opone a la correcta investigación y procesamiento de cualquiera que cometiere actos ilícitos en los Sindicatos, pero que eso no sea usado para avanzar en la destrucción de las estructuras sindicales, desfinanciándolas e interviniendo en los procesos electorales de cada organización.

Queremos aclarar a la sociedad en general y a algunos oportunistas mal intencionados, que ninguna de las reuniones tuvo nada que ver con acciones proselitistas, sino que solo se apuntó a resguardar todo lo antes mencionados y otros tantos temas que hacen a la representación sindical”.