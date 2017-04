Molinari: “Que Roger García y Fernando Curetti vayan a vivir donde desbordan las cloacas”

Share This





















La concejal de la Unión Cívica Radical Genoveva Molinari, se refirió a la difícil situación que atraviesan los vecinos de aquellos sectores donde periódicamente se registran desbordes de los líquidos cloacales, y otros donde hay serias deficiencias con el servicio de agua potable a los domicilios.

Recordó que el año pasado, el titular de la empresa Aguas Rionegrinas Roger García, había adelantado la implementación de un sistema que traería como consecuencia, una solución parcial a estos inconvenientes. “Sin embargo, todo sigue igual, o peor”, sostuvo la edil radical.

Agregó que Fernado Curetti, superintendente del Departamento Provincial de Aguas –DPA- no atiende sus solicitudes ni las de su bloque. “No solo no hay solución sino que no hay respuesta”, refutó Molinari.

“Con el problema del tanque de agua en el barrio Ceferino se anunció el inicio de una obra de refacción, ya se vencieron los plazos y el tanque sigue roto, perjudicando a cientos de familias a las que le explotan los caños de agua, produciendo inundaciones hasta adentro de los departamentos”, agregó la concejal.

Dijo también que “el desborde de cloacas que sufren a diario los barrios viedmenses como 915 Viviendas, Guido y Ceferino; esquinas particulares como las de San Luis y Susini, 20 y 25, French y Parisi, solo por nombrar algunos, se produce porque no hay inversiones de la empresa ARSA; y el DPA, como órgano de control, no le exige cumplir”.

Recordó que el intendente Foulkes gestionó el estudio de un plan director de cloacas para la ciudad. “Esta es una responsabilidad de la empresa ARSA y del DPA, que no titubean al momento de aumentar la tarifa, pero no garantizan el servicio en las condiciones sanitarias correspondientes”, sostuvo.

A ellos “les lleva años dar respuesta a la problemática que nos afecta como viedmenses. Necesitamos que ambos organismos se responsabilicen y busquen una solución real a estas problemáticas que son perjudiciales, muchas de ellas, para la salud de nuestros niños y vecinos”, continuó Molinari.

“Desde mi rol de concejal me pongo a disposición para gestionar y buscar una solución definitiva a este problema”, finalizó la edil radical.