“Necesitamos un Municipio proactivo y eficaz a la hora del control” Santos

Diego Santos concejal viedmense por el Frente para la Victoria, manifestó su parecer en relación al proyecto del ejecutivo y que fuera propuesto por los concejales oficialistas, de proceder al cierre de los comercios que venden bebidas alcohólicas a partir de la medianoche.

“No es una buena idea que un comercio que vende una variedad enorme de productos, tenga que cerrar porque el Municipio no puede o no sabe o no quiere realizar los controles que corresponden”, dijo Santos.

“Necesitamos un Municipio proactivo, eficaz a la hora del control, no podemos seguir condescendiendo que la capital de todos los rionegrinos se sigan sucediendo hechos que nos enlutan y que se podrían evitar con más control y ejecutando las normativas vigentes. Se trata de legislar con responsabilidad y teniendo en cuenta las distintas variables”.

El proyecto del ejecutivo apunta a modificar la ordenanza de 1998 donde se establece la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12, con el agregado del cierre definitivo de aquellos lugares que expenden bebidas.

“Hay que tener en cuenta que tenemos una legislación vigente que prohíbe vender bebidas alcohólicas, lo que hay poner en acción es a nuestro cuerpo de inspectores, y que supervisen los comercio comprobar venta o no. Y así aplicar las fuertes multas que dispone la normativa” propuso. Y agregó “No se puede continuar de esta manera generando ordenanzas para la tribuna”.

Además dijo “existe las herramienta legales para realizar clausuras transitorias y hasta una definitiva. No se están realizando los controles y esto es de conocimiento público y es uno de los principales problemas que tiene el Ejecutivo”, continuó.

“Cuando uno aborda estás temáticas, son los vecinos los que informan” sintetizó Santos.

Y advirtió “El Ejecutivo tiene que hacerse cargo y tomar medidas concretas, programas de prevención. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Estamos trabajando en un proyecto con medidas específicas y programas. Por ejemplo, estamos buscando la forma de que si hay un comercio que venda las bebidas alcohólicas generar una licencia con un costo y que ese costo se utilice para financiar programas preventivos”.

“Precisamos desanimar el consumo de bebidas alcohólicas porque tenemos una batalla mediática contra las grandes marcas y grandes firmas fabricantes de bebidas alcohólicas, que bombardean con publicidad constante para incentivar el consumo”, finalizó.

Equipo de Prensa DS