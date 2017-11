Odarda le reclamó a Marcos Peña por el ajuste en el Instituto Nacional de las Mujeres

Share This





















Este miércoles 1 de noviembre se concretó una nueva visita del Jefe de Gabinete Marcos Peña al Senado Nacional, para brindar su informe 106 y responder preguntas de los legisladores. Por su parte, la rionegrina Magdalena Odarda, reclamó por el recorte presupuestario que sufrirá el Instituto Nacional de las Mujeres de acuerdo al proyecto de presupuesto 2018 enviado por el Ejecutivo. “Hay un femicidio cada dieciocho horas en la Argentina. La ley de emergencia social por violencia contra las mujeres que aprobó este Senado de la Nación duerme en los cajones de la Cámara de Diputados, como ya se lo he manifestado y, lamentablemente, quizás pierda estado parlamentario en los próximos meses. Es algo gravísimo que esto suceda, sobre todo, porque siguen aumentando los casos de violencia de género. Por ejemplo, en Río Negro hubo un aumento del 15 por ciento de las denuncias por causas relacionadas con la violencia de género”, expresó Odarda durante su intervención en el recinto.

En el informe que brindó el funcionario por escrito se afirmó que “el presupuesto asignado al INAM en el proyecto de presupuesto 2018 es de $161.500.000. Implica un 67% más de lo establecido en el proyecto de presupuesto 2017”. Por ello, la parlamentaria rionegrina recordó que “la comparación que realiza es sobre el proyecto pero no sobre el aprobado 2017, que fue de $163.500.000. Es decir, no sólo hay un recorte nominal de 2 millones, sino que al considerar la inflación el recorte en términos reales es muy profundo” y preguntó puntualmente “la pregunta es: cómo se va a avanzar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres si cada año se reduce su presupuesto”.

Ante este requerimiento, el Sr. Jefe de Gabinete no respondió respecto del ajuste en el INAM y explicó que no figuran los recursos específicos para el plan nacional en la partida específica del INAM, “ya que hay políticas en los ministerios de Justicia, del Interior, de Desarrollo Social y de Salud, entre otros”. “Lamentablemente no hemos recibido una respuesta que satisfaga nuestro requerimiento, el ajuste en el presupuesto del INAM es inminente, espero que durante el debate del presupuesto en el Congreso podamos revertir esta situación”, concluyó Odarda.