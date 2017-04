Plan Castello: Para Bizzotto y Graffigna “Hay otras prioridades que el gobierno provincial no quiere y no sabe atender”

Share This





















La legisladora Marta Bizzotto (FpV), mantuvo una reunión esta mañana con la Presidente del Concejo Deliberante de General Roca, Celia Graffigna, con motivo de tratar y analizar el endeudamiento que pretende llevar a cabo el gobierno provincial con el Plan Castello. En el marco de la visita institucional, desde el Deliberante municipal, presentaron una serie de comunicaciones dirigidas al Ejecutivo provincial para que atienda a distintas problemáticas que aquejan a la ciudad.

En el encuentro, que tuvo lugar en el Concejo Deliberante local, Bizzotto y Graffigna analizaron las obras que el gobierno provincial tiene comprometidos con el endeudamiento por 580 millones de dólares. Al respecto, Bizzotto expresó que “tenemos paros en educación, recortes del gobierno provincial en el área de salud, servicios totalmente deficientes y el gobierno pretende un mega endeudamiento que no atiende a estas problemáticas que los vecinos viven día a día”. Ambas coincidieron en que “hay otras prioridades, que requieren de una urgente intervención, que el gobierno provincial no quiere y no sabe atender.”

En ese sentido, Graffigna remarcó la falta de obras por parte de la provincia y recordó que “las obras prometidas por los fondos petroleros jamás se llevaron a cabo y quedaron sólo como meras promesas de campaña. Hace cinco años que la provincia no invierte en General Roca y este endeudamiento en dólares, con un boceto de obras sin ninguna planificación, parece llevarnos al mismo camino.”

Por otro lado, Celia Graffigna entregó a Bizzotto una serie de comunicaciones aprobadas por el Concejo Deliberante en el que exigen informes pormenorizados por los cortes de energía eléctrica y suministro de agua potable, ofrecer un debate por la reforma educativa y soluciones inmediatas para la situación edilicia del Hospital Francisco López Lima.